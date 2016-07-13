土库曼斯坦对领取汇款实行限制

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据外媒消息，自6月26日起土库曼斯坦对于通过"西联汇款"系统领取汇款实行了新的限制措施。

据一位银行员工说,今后土库曼斯坦境内的收款人必须要向"西联汇款"的营业部提供能证明他与汇款人亲戚关系的文件。此外,收款人还应当出具汇款人以什么方式获取这些金钱的报告。如果收款人无法提供所需的文件,那么,汇给他的钱将不予给付。



一位不愿透露姓名的银行员工说:"与寄出和收取汇款有关的所有交易都受到监管,所有的信息都要登记:谁汇出的,汇给谁,从哪里汇来的和汇往哪里。"



这位银行员工还透露,如果通过"西联汇款"汇出的钱超过了汇款人在收入证明中填写的月平均工资额,那么汇款将不发放给收款人。在收款人提供了所需的全部文件的情况下,收到的外汇汇款将按现行汇率兑换成本国货币马纳特给付给收款人。按照官方汇率,1美元相当于3.5马纳特,而在外汇黑市上,1美元可兑换5.6-6马纳特。



"西联汇款"在国外没有实行类似的限制措施。举例来说,欧洲国家的公民不出家门、不用提供任何文件便可通过互联网最高可自由汇出1000欧元。（编辑：木合塔尔·木拉提）