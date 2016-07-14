英国新首相组建新内阁 前伦敦市长担任外交大臣

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据中新网消息，英国新任首相特雷莎·梅13日入主唐宁街10号，当天就开始组建新内阁。伦敦前市长鲍里斯·约翰逊被任命为外交大臣，财政大臣由前外交大臣菲利普·哈蒙德担任，前能源与气候变化大臣安布尔·拉德出任内政大臣。这是英国内阁中最重要的三个职位。

在英国脱欧公投中，鲍里斯·约翰逊是"脱欧派"的灵魂人物，他在新内阁中担任外交大臣，将面临如何处理英国与欧盟关系的挑战。哈蒙德接替奥斯本出任财政大臣，是否会延续削减福利和财政紧缩的政策，将决定未来英国经济的走向。内政大臣拉德的角色也备受关注，她将决定英国脱离欧盟后移民政策的变化。



特雷莎·梅在新一届内阁中成立了一个新部门，专门负责处理英国脱离欧盟的相关事务，保守党国会议员大卫·戴维斯被任命为这个新部门的负责人。



特雷莎·梅在当天的就职演说中表示，脱欧公投之后，英国正处在重要的历史关头，国家将面临巨大的变化，她将努力使英国在国际上树立大胆、全新、积极的形象，让英国成为一个更加美好的国家。



她表示，新政府不会受特权阶层利益驱使，而会以中低收入者的利益为本。"我将竭尽全力让你们更有能力掌控自己的人生。"



英国脱欧公投之后，苏格兰、北爱尔兰的独立思潮抬头，特雷莎·梅特别强调国家统一的重要性："‘统一'这个词对我来说至关重要，无论是谁，无论来自英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰，我们都是一个联合王国。"



苏格兰政府首席大臣尼古拉·斯特金向特雷莎·梅就任首相表示祝贺，她表示，希望与新首相建立一种有建设性的工作关系。