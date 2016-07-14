马西莫夫总理访问蒙古国巴彦乌列盖省并参观当地哈萨克族学校

哈通社阿斯塔纳7月14日电 据总理官网消息，受纳扎尔巴耶夫总统委派，政府总理马西莫夫日前访问蒙古国巴彦乌列盖省受灾地区，并向当地政府和群众转交由哈萨克斯坦提供的人道主义救援物资。

14日，马西莫夫在当地政府官员的陪同下，参观巴彦乌列盖省首府第一哈萨克学校，了解当地哈萨克族群众受教育情况。



据悉，巴彦乌列盖省首府第一哈萨克学校于2014年建成开校。当时，哈萨克斯坦教育部为该校提供了资金和设备支持。



值得一提的是，这一合作是在两国教育部相关协议框架下得以落实的。



哈萨克斯坦教育和科学部每年都为定居其他国家的哈萨克族同胞子弟，更好地学习和掌握哈萨克民族历史、文化而提供必要的资金、书本和其他支持。



据悉，今年上半年，哈萨克斯坦教科部为蒙古国哈萨克族7-8年级中学生提供了4000套教科书和相关资料。



此外，教科部还为外国哈萨克族学生来哈求学提供了诸多便利。



2015年共有44名蒙古国哈萨克族学生来哈交流学习。



2001年起，东哈州阿曼卓洛夫大学在巴彦乌列盖省开设分校区。



每年，哈萨克斯坦教科部都会为蒙古国哈萨克族公民预备25个国家奖学金名额。



在结束对巴彦乌列盖省的访问后，政府总理马西莫夫将前往蒙古国首都乌兰巴托，出席将在那里召开的第11届亚欧国家首脑峰会。

亚欧首脑峰会将于7月15日开幕。（编译：木合塔尔·木拉提）