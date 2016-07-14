土耳其破天荒暗示要与叙利亚修好 吓呆叙反对派

哈通社阿斯塔纳7月14日电 在叙利亚的5年内战中，一直协助反对派试图推翻叙总统阿萨德的土耳其近日出乎意料释放新信号，暗示计划与叙利亚重修旧好。

据《每日电讯报》当地时间13日报道，在周三播出的电视讲话中，土耳其总理耶尔德勒姆（Binali Yildirim）称土耳其正在结交更多朋友。他称"我们最大的目标就是与叙利亚和伊拉克搞好关系，与我们在地中海和黑海附近的邻居都搞好关系"。

耶尔德勒姆还讲到土耳其之前与俄罗斯和以色列恢复了正常外交关系，他说："我肯定我们也会与叙利亚恢复正常外交关系。要让打击恐怖主义的战斗取得胜利，叙利亚和伊拉克必须重新回归稳定。"

然而自从2011年起，土耳其总统埃尔多安就呼吁阿萨德下台。同一年在土耳其的支持下，反阿萨德武装建立了"叙利亚自由军"，总部就设在土耳其。这几年来，土耳其为叙利亚的反对派从经济和军事上都提供了诸多协助。

就在上周，埃尔多安还指责阿萨德是"比‘伊斯兰国'（ISIS）武装分子更高级的恐怖分子"。

对于土耳其总理周三的这番表态，叙利亚反对派也表示大吃一惊、摸不着头脑。有官员说："我们完全没有预料到会这样，这和他们私底下说的不一样。"

此后有土耳其官员称这番表态是表达了一种希望，并不代表要立刻改变土耳其对叙利亚的政策，而叙利亚和阿萨德之间是有区别的。

但叙利亚反对派人士和部分外交官认为，随着叙利亚政府军在外国势力帮助下重新夺回战场优势，土耳其对阿萨德的态度开始软化。

截至现在，叙利亚政府还没有对耶尔德勒姆的表态做出回应。

据当地媒体报道，最近几周，位于黎巴嫩的亲阿萨德媒体和位于伊斯坦布尔的阿萨德支持者已经在私底下与土耳其的高级情报官员展开会谈。

此前为了把阿萨德拉下台，除了叙利亚自由军之外，土耳其还支持建立了政治组织叙利亚全国委员会，为的是在阿萨德倒台之后取代阿萨德政府。

但现在阿萨德仍然大权在握，叙利亚自由军在政府军和ISIS的夹击下影响力日益下降；而叙利亚全国委员会内部则意见不统一、无人能主持大局。

与此同时，在经过一年的战斗之后，支持叙利亚政府的黎巴嫩真主党以及来自伊拉克和阿富汗的什叶派士兵目前已经包围了阿勒颇北部。阿勒颇一直都是反对派的重要据点之一，受到土耳其支持的努斯拉阵线也在阿勒颇投入了大量兵力。

而在打击ISIS的战斗中，叙利亚的库尔德武装已经控制了叙利亚北部与土耳其交界的大面积区域。

对于埃尔多安来说，比起打击阿萨德和ISIS，库尔德人势力的扩张才是他的心头大患。土耳其一直担心叙利亚库尔德人取得独立将会带动土耳其的库尔德人如法炮制。

据报道，上个月，一名来自土耳其的执政党的官员称，阿萨德其实并不支持库尔德人的自治。这位官员说"我们虽然互相看不顺眼，但在这方面，我们的政策是一致的"。

但在接受BBC采访时，耶尔德勒姆有保留地表示，如果要土耳其彻底改变对叙利亚的政策，"叙利亚的情况要先变，首先是阿萨德要变，如果他不变，土耳其也不会采取动作"。



来源：界面