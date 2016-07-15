马西莫夫总理出席第十一届亚欧国家首脑峰会开幕仪式

哈通社阿斯塔纳7月15日电 15日，政府总理卡里姆•马西莫夫出席在蒙古国首都乌兰巴托召开的第十一届亚欧国家首脑峰会（АСЕМ）开幕仪式。

马西莫夫总理还出席了峰会框架下的全体会议，并同蒙古、芬兰和罗马尼亚等国总理举行会晤，讨论双边经贸合作相关议题。



今年峰会正值1996年曼谷举行首次会议以来的20周年。



ASEM在过去二十年里不断发展和吸收更多国家加入。



目前峰会共有53个成员，包括51个亚洲和欧洲国家以及两个地区性组织 - 欧盟和东盟。



峰会每两年在欧洲和亚洲国家轮流举行一次。



ASEM已经成为成员国之间发展关系的重要节点。



峰会旨在加强亚洲与欧洲之间相互依存与相互联系的理念。



除了政治讨论外，ASEM也旨在加强经济合作以及在多个领域强化共同责任，例如环境、教育、文化与社会问题。



2016年峰会将特别关注连通性的相关议题。



除了首脑峰会外，ASEM也包括一系列其他活动，例如外长会议、高级官员会议以及议会伙伴会议。



值得一提的，此前两天，马西莫夫总理率哈萨克斯坦代表团访问了蒙古国最大的哈萨克族自治省巴彦乌列盖省，并向当地受灾居民转交了哈萨克斯坦政府提供的人道主义救援物资。（编译：木合塔尔·木拉提）