纳扎尔巴耶夫：应大力建设旅游基础设施

哈通社阿斯塔纳7月16日电 在阿克莫拉州布拉拜自然保护区休闲度假村接受专访的纳扎尔巴耶夫总统表示，今后为了将阿斯塔纳同布拉拜连为一体，将在自然保护区附近兴建小型机场和可起降直升飞机的停机坪。

"目前阿斯塔纳市周边已经拥有了大型的机场设施，我认为，在今后为了将自然保护区中的旅游景点同阿斯塔纳连为一体，完全可以在布拉拜建设小型机场和直升飞机停机坪。在兴建阿斯塔纳市的时候，为了使城市的环境变得更加适宜，我特别要求相关部门在城市周边规划和种植了大量树木，形成成了如今的阿斯塔纳防风林带。如今的阿斯塔纳周边，拥有73000公顷的树木，相当于布拉拜景区的面积。今后防护林与布拉拜的原始森林将逐渐被连接在一起，目前这一工作已经达成了一半的目标。"纳扎尔巴耶夫说。

"我国应该对这样美丽的地方多做一些开发工作。当然，我清楚这需要必要的资金。当前我们面临着比较困难的情况，这一点当然不能忘记。但是，你花在每一个游客身上的一坚戈投资，将为你带来十坚戈的收益。"他说。

纳扎尔巴耶夫总统表示，哈萨克斯坦应大力发展旅游基础设施建设工作。为了发展旅游业，首先应该在突厥斯坦古城，布拉拜以及其他名胜古迹较多的地方，建设基础设施，并令当地群众品尝到旅游业带来

的收益。（编译：木合塔尔木拉提）



