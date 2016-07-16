哈萨克斯坦公民亲历土耳其政变：大量土耳其平民走上街头堵住了政变军队坦克前进的道路

哈通社阿拉木图7月16日电（记者阿伊博塔•加帕尔别尔艮）土耳其7月16日凌晨发生军事政变，当时哈巴尔电视台和24kz电视台记者叶尔詹•居苏普正位于土耳其。

他向哈通社记者描述了自己的所见所闻。



"事件的发生完全没有征兆，我当时正在吃晚餐。最早的消息来自推特，大约是在当地时间晚上22:00时左右，有人在推特上发文称，安卡拉上空出现了军用直升机，而伊斯坦布尔的两座大桥被军队封闭。"他说。



"随后，有消息称土耳其总统府遭到了军事占领，政变集团称其正变行动为‘革命'。再过了大约15-20分钟，官方媒体开始密集播报消息。"居苏普说。



居苏普表示，随后不久，NTV电视台播放了土耳其总理耶伊尔德勒姆的讲话。



耶伊尔德勒姆在讲话中表示，正在发生的军事行动不能被称之为"政变"，他将其称之为"存在‘部分军队'试图攫取权力的‘非法企图'。"

他在讲话中号召民众维持冷静，并声称势态已经得到了控制。



"但很快情况变得越来越危险，随后土耳其总统埃尔多安也亲自通过Skype发表讲话，宣布确有军方人员发动了旨在推翻政府的军事政变，并称这些人员为‘叛国者'。



他在讲话中，号召民众走上街头、广场和机场，向政变集团表达抗议。当时，已经有坦克在向阿塔图鲁克国际机场等具有重要意义的建筑前进。



土耳其国家情报局大楼前发生了交火，政变军队企图占领这座建筑。



他们还试图占领位于伊斯坦布尔的内务部大楼，有坦克向这一区域集中。在总统发表号召后，大量土耳其平民走上了街头，堵住了这些坦克前进的道路。"居苏普说。



而政变军队方面则表示，他们此举"是为了推翻腐败的现政权"。



"土耳其武装力量官方网站随后发表了一则消息，声称军队已经接管了政府。随后网络开始变得不稳定。



再过了没多久，很多百姓开始涌向超市抢购日用品和食品。毕竟人们当时是在难以预料，势态会向什么方向发展。



此时，伊斯坦布尔市内的取款机、加油站和公交系统均停止了正常服务。市区部分区域可以听到巨大的爆炸声。



期间，政变军队发表消息称已经控制了政府，但真假未知。



接近早晨的时候，情况依然很不明朗。土耳其总理宣称，任何未经允许升空的飞机都将被直接击落。"居苏普说。



此外，居苏普表示，土耳其议会大厦也遭到了进攻，导致12人受伤。



哈萨克斯坦驻土耳其大使馆很快同居苏普等身在土耳其的哈萨克斯坦公民取得了联系，并建议他们不要随意外出，尽可能待在室内。



"我还听说土耳其总统埃尔多安下榻的饭店也遭到了攻击，至少有两枚炮弹集中了酒店。"居苏普说。（编译：木合塔尔·木拉提）