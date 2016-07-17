土耳其未遂政变：美国促请保持克制依法调查

哈通社阿斯塔纳7月17日电 据BBC消息，土耳其军事政变以失败告终，美国国务卿克里促请安卡拉政府保持克制，并在后续调查中依法办事。

成千上万群众响应政府号召，星期天（7月17日）凌晨继续留守土耳其各大城市广场"捍卫民主"。总统埃尔多安稍早前公开要求美国交出他所称策动政变的伊斯兰教教士居伦。



克里表示，安卡拉政府必须出示证据证明居伦犯法，华盛顿才会考虑引渡居伦。他还说，两国同为北约盟友，任何指控美国参与了这场政变的言论都将损害双边关系。



目前土耳其各地已有将近3000名涉嫌参与政变的军人被抓捕，据报包括多名高级将领；约2700名法官在政府平乱过程中被革职。



官方数字显示，政变过程中有161名平民与警察被杀，104名叛变士兵被击毙；1440人在冲突中受伤。



土耳其总理耶尔德勒姆表示，星期五（15日）晚间爆发的这场政变"在土耳其民主史上留下黑点"。



目前居于美国宾夕法尼亚州的居伦否认策划政变，并谴责政变企图。



一些军方坦克首先在星期五傍晚封锁最大城市伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡上的两条跨海大桥，拉开这场未遂政变的帷幕。



首都安卡拉则先后发现有军人在街上活动；战斗机在市内低飞。



一个军方派系继而发表声明，宣称国家已经由"和平委员会"接管，并称政变的目的是"确保并恢复宪法秩序、民主、人权和自由"。



安卡拉的总统办公室与国会大楼均被攻击；伊斯坦布尔警察总部外传出枪声，并传出有坦克包围伊斯坦布尔机场的消息。



一些报道称，伊斯坦布尔塔克西姆广场附近爆发激烈冲突；安卡拉有政变军人驾驶的直升机据报被亲政府部队击落。



政变爆发时身处西南部度假胜地马尔马里斯的埃尔多安通过手机发表全国电视讲话，促请群众走上街头反对起事，堵截叛军。



他其后飞到伊斯坦布尔，并说："这些人犯下了叛国和动乱罪，他们会付出沉重的代价。"