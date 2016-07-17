巴基斯坦网络红人遭“荣誉谋杀” 凶手系其兄弟

哈通社阿斯塔纳7月17日电 据BBC消息，巴基斯坦警方说，社交媒体红人巴鲁奇在老家旁遮普省被她的兄弟公然"荣誉处决"。

26岁的巴鲁奇近期在社交媒体上发布了一些引起争议的自拍照片，包括其中一张是和一位穆斯林教士合影。



警方说，她被勒死。



在巴基斯坦，时常发生女性因为各种原因，包括拒绝包办婚姻、被强奸、提出离婚、与他人通奸、打扮时髦"举止轻浮"等，被她们的亲属认为有辱"传统道德"或"家风"，因而被以"挽回家族荣誉"的名义处死。



2014年开始出名的巴鲁奇因为在社交媒体上发布了一些大胆有时轻浮的自拍照片，视频和评论，成了巴基斯坦家喻户晓的人物。



她生前受到很多主张维护妇女权益的自由派人士支持，但也受到很多保守派人士在网上围攻和威胁。



当地媒体报道说，巴鲁奇女士周五晚上在和她兄弟吵架后被勒死，但周六早上才发现。她的父母已经被拘留。



警方说，因为担心自己的安全，巴鲁奇从卡拉奇去旁遮普老家住。



警方说，她的兄弟杀害了巴鲁奇后潜逃，因此没有抓到。



在巴基斯坦，一些人士谴责巴鲁奇被害，但还有一些保守派人士甚至支持杀死她，把她的死亡称为"好消息"。



今年初，讲述巴基斯坦一起"荣誉处决"事件的纪录片《河中女孩：宽恕的代价》被评为奥斯卡最佳纪录片。



影片讲述一个巴基斯坦女孩违抗家长意志与心爱男孩结婚、被亲生父亲枪击并扔入河里，侥幸生还后又被逼迫原谅那些意图杀死她的人。



该片的巴基斯坦女导演奥巴德·奇诺伊说，在荣誉杀害女性的凶手都能被绳之以法之前，巴基斯坦所有的女性都无法有安全感。