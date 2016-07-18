哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦汽车企业有意联合生产新型轿车

哈通社塔什干7月18日电 据我国驻乌兹别克斯坦大使馆消息，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦汽车制造业相关企业或将联合生产新型轿车。

据驻乌大使叶热克•奥特姆巴耶夫透露，今年7月21日，哈萨克斯坦汽车制造业龙头企业之一的萨热阿尔卡汽车工业有限责任公司代表团将访问塔什干，同乌兹别克斯坦汽车工业代表举行会谈。



"哈国代表团将访问撒马尔罕汽车厂、GM Uzbekistan、JV MAN Auto-乌兹别克等乌兹别克斯坦那主要的汽车生产企业。哈方有意同乌方开展合资项目。"大使说。



据悉，此次双方除讨论两国建立合资企业之外，还计划共同生产一款符合两国国内需求的通用型轿车。



大使表示，新的合资计划将不仅仅限于哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间，合资企业的产品将可通过哈萨克斯坦出口至欧亚各国市场。

"在当前的新形势下，我们需要找到一个全新的合作模式。我们并不是打算简单的将我国的产品在乌兹别克斯坦进行复制，而是生产出符合两国市场共同需求的新产品。" 奥特姆巴耶夫说。



萨热阿尔卡汽车工业有限责任公司是库斯塔奈州组装生产汽车和其它机动设备的重要企业之一，为库斯塔奈州社会经济发展做出了巨大的贡献。

目前，萨热阿尔卡汽车工业公司拥有双龙汽车（韩国）、标志（法国）、丰田（日本）、JAC（中国）等品牌汽车的各型新款车辆生产线，由该公司生产的国产车辆在国内车市上销量紧俏。

据悉，该公司正积极开展同中国汽车制造业相关企业之间的合作，并计划新增一条JAC品牌汽车的加工生产线。



卡里姆·马西莫夫总理近期曾视察该企业，并试驾由该公司生产的国产新型电动轿车。（编译：木合塔尔·木拉提）