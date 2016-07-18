内务部长向纳扎尔巴耶夫总统汇报了阿拉木图袭击事件的具体过程

哈通社阿斯塔纳7月18日电 纳扎尔巴耶夫总统18日在总统府主持召开安全会议紧急会议，就阿拉木图市恐怖袭击事件进行讨论。

会上，内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫向纳扎尔巴耶夫总统就阿拉木图恐袭事件相关情况进行了汇报。



据哈斯莫夫称，18日早晨10：54时，一名黑衣男子抵达阿拉木图市阿拉木图区内务局，并进入内务局大楼。



当执勤的警员询问其证件时，此人突然掏出手枪，并向警员射击2次。在击倒执勤警员后，枪手夺取了警员手中的步枪，并使用步枪朝内务局大楼连续射击多发子弹。



随后，他又将枪口转向院落中的人群射击，造成4名警员及1名平民受伤。



该平民系内务部门退休人员。



随后，枪手持枪跑向街道，拦下一辆轿车并强迫车主将其送至巴依扎科夫大街。



第二名枪手此时向阿拉木图市国家安全委员会办公室发动袭击，持枪扫射停在此处的两辆警车，造成两名警员受伤。



随后，第二名枪手劫持一辆轿车，强迫车主（车主系边防部队上尉）将其送至阿拜大街，但遭到车主抵抗。



此时警方也衔尾追至，并同枪手发生交火。



交火中，一名警员不幸遇害，而枪手则被另一名警员击伤并被缴械。



首先发动袭击的第一名枪手，则在警方随后进行的全城搜捕中被抓获。



据悉，两名枪手在发动袭击前，还涉嫌与17日夜间谋杀了一名女性市民。（编译：木合塔尔·木拉提）