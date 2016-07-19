内务部部长在阿拉木图召开新闻发布会 公布阿拉木图袭击事件详细过程

哈通社阿拉木图7月19日电（记者阿伊博塔•加帕尔别尔艮）在阿拉木图市召开的新闻发布会上，内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫表示，18日阿拉木图恐怖袭击事件制造者的目的，是"向警方进行报复"。

据哈斯莫夫透露，此次袭击的主要发动者，名叫鲁斯兰•库里科巴耶夫，1990年出生，克孜勒奥尔达州居民。



2010年和2012年间，曾连续因抢劫和非法藏匿枪支罪名入狱服刑合计2年11个月。



出狱后，此人今年1月来到阿拉木图市。



7月18日凌晨03；52时，库里科巴耶夫在阿拉木图市区枪杀了一名乌兹别克斯坦国籍的女性。



审讯中，库里科巴耶夫声称，杀死该妇女是因为"她是妓女"。



随后他又持枪劫持了一辆轿车，并曾试图在市区内寻找可藏匿的区域。



他在审讯中表示，由于深知自己最终依然会被逮捕，随决心针对警方目标发动袭击，以作为对自己过去2年入狱刑罚的报复。



18日早晨10；54时，库里科巴耶夫来到阿拉木图市内务厅阿拉木图区分局，并进入大楼。



当楼内执勤警员要求其出示证件时，库里科巴耶夫突然掏出手枪向警员头部和胸部射击，致警员重伤倒地。



库里科巴耶夫随即夺取执勤警员随身携带的自动武器，并持枪向周边扫射，造成3名警员和1名平民受重伤。



之后，库里科巴耶夫持枪跑出分局大门，劫持一辆轿车并强迫车主将其送至阿拉木图市国家安全委员会办公楼所在地。



在前往目的地的途中，库里科巴耶夫还向一辆正在执行巡逻任务的警车发动了袭击，持枪连续扫射警车，造车两名警员重伤。



抵达国安委办公楼后，库里科巴耶夫下车并向办公楼门口停靠的一辆警车开火，导致车内一名警员当场遇害。



大楼内的执勤警员立即开火还击，双方发生激烈交火。被库里科巴耶夫劫持的司机趁乱逃离了交火现场。



库里科巴耶夫此时试图逃离现场，并再次尝试劫持路过此地的一辆轿车。



这辆轿车的车主是边防部队的一名上尉军官，他对库里科巴耶夫企图夺车的行为进行了激烈的反抗，并尝试夺取库里科巴耶夫的枪支。劫持失败的库里科巴耶夫随即向这名上尉连开数枪，导致对方重伤倒地。



他同时还向街上行人开枪扫射，导致一名路人遇害。



库里科巴耶夫随后劫持了另一辆拉达轿车，并持枪强迫车主将其送往市中心区域。



在经过阿布莱汗大街时，车主故意闯过红灯，吸引了附近一辆正在巡逻中的警车。但库里科巴耶夫强迫车主继续加速前行，不允许其停车。



警方巡逻车在阿布莱汗大街与托烈毕大街交汇处，逼停了库里科巴耶夫劫持的拉达轿车。库里科巴耶夫立即下车，并连续向警车开火扫射，将车内两名警员中的一名当场打死。



库里科巴耶夫随后沿着阿布莱汗大街向南逃离，逃跑中，被阿拉木图市阿拉木图区国税局执勤警卫目击。



该警卫立即指示同事报警，并自行对库里科巴耶夫展开追击。两人之间随即发生交火，交火中，警卫击中库里科巴耶夫四枪，但自身因头部中弹重伤倒地。



此时，此前逼停库里科巴耶夫的警车上的另一名警员也赶到现场，将中枪倒地的库里科巴耶夫缴械并拷上了手铐。



拉达轿车车主趁乱也逃离了现场。值得一提的是，这名被劫持司机正是此前报道中提及的"第二名枪手"，由于被目击到与袭击者同乘一辆轿车抵达袭击现场，因此被警方误认为是库里科巴耶夫的同伙而遭到了通缉。

这名车主后在全城搜捕过程中被捕，并在经过审讯后洗清了嫌疑，目前被警方列为此次事件的目击者之一。



以上，便是此次袭击事件的全部过程。



身中四枪的袭击者库里科巴耶夫接受了手术，目前在医生的许可和律师的参与下，正在接受警方的审讯。



袭击事件从发生至袭击者库里科巴耶夫最终被击伤逮捕，全程共25分钟（早晨10:54时发动首次袭击，11:19分被击伤逮捕）。



内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫强调，在此次袭击事件中，没有任何一名警员临阵脱逃。



哈斯莫夫还表示，政府部门已经对袭击事件中遇难者及伤者提供了必要的援助。



值得一提的是，库里科巴耶夫将被以涉嫌"恐怖主义"、"袭警"和"攻击国家政府机构"等罪名提起诉讼。（编译：木合塔尔·木拉提）