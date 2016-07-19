叶尔兰•哈林：独狼式恐怖袭击事件危害性更加严重

哈通社阿斯塔纳7月19日电（记者肯杰凯•托赫塔穆拉特克兹）19日，哈萨克斯坦总统战略研究所所长叶尔兰•哈林在阿斯塔纳市国家新闻发布中心召开新闻发布会。

发布会上，哈林就18日发生在阿拉木图市的恐怖袭击事件，回答了在座记者提出的问题。



此外，他还就此事发表了根据相关信息而做出的一些分析。



叶尔兰•哈林强调，"独狼式"恐怖袭击事件，正在成为当前国际社会反恐行动将要面对的一个最普遍的现状。



"有公民提出了‘能否通过一个人在社交媒体上的言行来预测其行为？'的疑问。实际上，必须指出，相对有组织的犯罪集团，‘独狼式'的个人行动所能带来的危害，同样不能忽视。甚至，相比提前预测和打击一个有组织的团体，由单独的个人或少数人组成的小团体，想要预测和防范此类人员发动的袭击更加困难。原因在于，这些人在发动袭击之前，并不会进行策划和较长时间的准备工作。这就令提前预知和防范此类袭击，变得极为困难。"叶尔兰•哈林在回答哈通社记者的提问时，做出了上述表示。



叶尔兰•哈林还指出，上周发生在法国南部城市尼斯的恐怖袭击事件，同样属于"独狼式"袭击。



在尼斯恐怖袭击事件中，31岁的袭击者单独一人驾驶一辆重型卡车，制造了造成84人死亡的严重袭击。



而发生在美国奥兰多的枪击案，以及孟加拉国的袭击，也都同样具有相似的特征。



"因此，想要提前制止此类袭击，远比针对恐怖组织团体的行动更加困难，而其带来的危害也会更加严重。"叶尔兰•哈林称。（编译：木合塔尔·木拉提）