“流浪汉世界杯”——八成参赛者因足球重回社会

哈通社阿斯塔纳7月21日电 据《赫芬顿邮报》报道，第14届"流浪汉世界杯"（Homeless World Cup）日前在英国苏格兰格拉斯哥结束。

据悉，这项独特的国际性体育赛事吸引了64个国家的代表队参赛。



值得一提的是，参加这项比赛的球员，均为无家可归的各国街头流浪者。



这项赛事由苏格兰人米尔·杨创办于2003年，首届比赛在奥地利格拉茨举办，



"从最初的一个小念想，到如今拥有64支球队的锦标赛，流浪者世界杯的成就令人难以置信。"赛会主席梅尔·杨在接受《赫芬顿邮报》采访时说。



"刚开始的时候，没想到它会吸引数以百计的人跨越五大洲来参加比赛。"



的确，从2003年赛会创办以来，流浪者世界杯的规模可谓是"爆发性"地增长。



在2003年奥地利举办的首届比赛中，只有18个国家前来参加，三年后，就扩大到了26支队伍。去年增加到了48个国家参赛，而在今年，在苏格兰举办的赛事规模已经多达64支--两倍于真正的世界杯。



但和真正的世界杯不同的是，这是一场属于流浪者的盛会。



比赛采用四人制足球，但对参赛球员的性别没有提出限制。只要在当届赛事之前属于当地标准所定义的"流浪者"，就可以参加这项比赛。



在赛事主办方看来，相比直接给予资金援助，足球这项"世界第一运动"能够带来更加深层次的改变。



"当流浪者参与足球时，他们会开始建立社会关系，会因为参与到某个团队中而开始肩负责任。"赛事主办方表示，"通过参与足球，他们会感受自己的能量，意识到自己能够改变自己的生活。"



"在参加完比赛后，有超过80%的参赛者都回到了正常的学习或工作当中。"米尔·杨自豪地表示。而一直对赛会提供支持的欧足联也因为有这样的成果而骄傲。



"如果我们每个人都出一份力，就能够解决无家可归的问题。我们非常自豪。" （编辑：木合塔尔·木拉提）





