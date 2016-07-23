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    国际油价下挫 因美国活跃钻机数上升加剧供应过剩忧虑

    13:11, 23 七月份 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳7月23日电 据路透社消息，油价周五收低，本周下跌4%，因美国活跃钻机数连续第四周上升，对全球原油供应过剩担忧加剧。

    原油期货在周五走低，布兰特原油触及两个月低位，因担心伊拉克增产。能源服务公司贝克休斯之后公布报告显示，本周美国活跃钻机数上升14座，至371座。

    "供应过剩的问题本已令油市走势挣扎。库存大幅增加和炼厂即将进入维护期令油市多头处于守势，"Liquidity Energy经纪Pete Donovan说。

    "钻机数上升是他们最不愿意看到的事。"

    布兰特原油收低0.51美元，或1.1%，报每桶45.69美元，此前跌至5月11日来最低45.17美元。本周布兰特原油下降4%。

    美国原油收低0.56美元，或1.3%，报每桶44.19美元，本周下挫3.8%。

    美元升至逾四个月高位，也降低原油需求，因以美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者来说更昂贵。

    根据装运数据和行业消息人士，伊拉克7月石油出口料将增加。这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长。

    本周稍早，美国政府报告称，尽管上周美国原油库存连续第九周减少，但库存达到5.195亿桶，为历来同期最高。

    周四交易商称，市场情报公司Genscape报告显示库欣原油库存增加72.5176万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

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    国际 社会 石油 经济 黄金储备
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