年轻的老板如何帮助你取得成功

霍利·帕夫利卡(Holly Pavlika)曾经为好几个比她年轻的管理者效力过，但在纽约担任营销高管的她却很少考虑这个问题。

"为比自己年轻的老板工作也能让你保持年轻的心态，只要你跟你的老板相互尊重，年龄差异根本不是问题。"目前在营销公司Collective Bias担任营销和内容高级副总裁的帕夫利卡说，"关键是集中精力取得行业领先地位，而不是关心老板是否比你年轻。"



然而，并非所有人都那么愿意效力于比自己年轻许多的老板。根据TimesJobs Leadership在2015年进行的调查，约有80%的资深专业人士(拥有超过20年的工作经验)表示，他们更希望老板比自己年长。而根据高管发展公司Future Work和职业网络公司Beyond发表的《2015多代领导力》(2015 Multi-Generational Leadership)调查报告，美国约有45%的"婴儿潮一代"和"X一代"受访者认为，"千禧一代"缺乏管理经验，因此会对企业文化产生负面影响。



适应趋势



然而，随着世界人口老龄化加剧，加之人们在职场任职的时间越来越长，管理者比下属更年轻的状况将越发普遍。但如果你短期内还不习惯效力于跟自己的孩子年龄相仿的老板，又应该采取哪些措施呢？



最重要的事情之一，就是记住你恐怕并非唯一一个感觉尴尬的人。



"年轻老板通常也心存顾虑，尤其是当他们第一次升任管理职位，领导比自己年长的员工时。"伦敦帝国理工学院商学院副院长尼尔森·菲利普斯(Helson Phillips)通过电子邮件说。他还补充道，当年轻有为的人刚刚晋升管理岗位后，这是他与这些人最常见的沟通内容之一。



加州数字代理公司Comrade人力资源总监维多利亚·麦特兰德(Victoria Maitland)表示，不必非要掩饰自己的尴尬情绪，最好能开诚布公地展开沟通。"房间里总是会有大象，尤其是当年龄差距极大时。"她说，"我始终认为应该本着相互尊重的方式沟通所有事情。我肯定会说，‘我知道这对我们双方来说都有些尴尬。我们应该如何解决这个问题？'"



应该在沟通中斟字酌句。不应该表现得好像肯定会出现问题，而是应该让对方觉得你意识到这种不同寻常的现状，并且希望寻找解决方案。换句话说，"我们如何才能妥善处理？"麦特兰德说，"我们如何向彼此展现出自己最好的一面？"



沟通方式



应该花点时间认真考虑一个现实问题：我们可以向年青一代学习很多事情，尤其是在多任务处理和科技领域。"他们竟然能同时处理那么多事情，实在是不可思议。他们之所以拥有超强的速度和能力，因为他们是伴随着科技成长起来的，科技已经成为他们的延伸。"麦特兰德说，"虽然我们这代人也使用科技，但掌握新技能的速度却不够快，但这些年轻人生来就具备这些能力。他们处理起来更多地凭借直觉。"



年轻管理者通常会采用与众不同的沟通方式。"年老的员工通常喜欢面对面或打电话沟通，而年轻管理者往往喜欢短信、Slack或Yammer等数字化沟通方式。"菲利普斯说，"年老的员工必须与管理者就工作频率、数量和沟通模式等问题进行开诚布公的对话。"



开始行动



但仅仅是展开对话并不意味着可以就此摆脱尴尬局面；你必须确保自己能够掌握最新技术。"对较为年长的员工来说，使用这些沟通方式很不习惯，所以需要面临不小的挑战。但如果想要展现自己的价值，就必须克服挑战。"



肯定不能说："这不适合我。我接受的是20年前的训练。"《管理老员工》(Managing the Older Worker)一书的联合作者兼AARP前首席执行官威廉·诺维利(William Novelli)说，"一定要紧跟潮流。"



诺维利说，无论你是70岁还是20岁都不重要，"重要的是提升自己的价值。尽可能让老板离不开你。"



无关年龄



"这无关年龄，而关乎个人进步。"帕夫利卡说。人们对同事最大的抱怨是"他们一意孤行坚持自己那套老办法，不愿适应变化。"她说。所以，你的工作是证明他们的想法有误。"你应该多读书，多长见识，不要害怕尝试新事物。"她说。



如果你能分享自己的经验，那肯定没问题，而且往往都很有用。只要以合适的理由分享即可。"工作年限较长的好处之一是拥有丰富的经验，可以更好地判断什么有用，什么没用。只要你是真心为公司的利益着想，而不是试图教育年轻老板，他们或许都会欢迎你分享经验。"她说。