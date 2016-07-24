欧盟推迟俄罗斯天然气管道协议

哈通社阿斯塔纳7月24日电 欧盟委员会(European Commission)表示,由于俄罗斯计划希望从北溪管道泵出更多天然气运至德国,而在决定前需要获取更多来自德国监管机构的细节说明。

欧盟能源主席于周三(7月20日)在采访中回答道,欧盟已经要求德国监管机构Bundesnetzagentur提供具体信息并希望于9月收到回复。



德国与俄罗斯在5月达成协议,让俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)通过从奥珀尔管道泵出更多天然气,但该计划需要欧盟委员会的批准,因为它绕过欧盟反垄断的规则关于限制一半俄罗斯天然气工业股份公司对奥珀尔天然气使用。



由于俄罗斯与乌克兰的冲突,俄罗斯管道计划变得越来越政治化。欧盟执行已经作出推迟奥珀尔管道的决定。



该项目将俄罗斯的北溪管道与德国和捷克共和国的土地连接起来,同时也被称作北溪2项目,对俄罗斯天然气工业股份公司海底管道产能翻倍也是至关重要的。



北溪管道的扩张将会看到越来越多的俄罗斯天然气绕过乌克兰,由于这条路线是俄罗斯对超过一半欧洲国家的天然气供应,造成基辅不能再收取运输费用,。



欧盟委员会副主席及欧盟能源主席Maros Sefcovic认为,欧盟高管表示暂不决定是否批准德国与俄罗斯天然气工业股份公司这一协议,直到拥有所有的细节。



Sefcovic表示,"奥珀尔档案目前正在检查,欧盟委员会有补充问题。我们是否批准协议取决于答案的完整性。"



俄罗斯天然气工业股份公司也是奥珀尔管道的股东之一,由2009年欧盟法律规定称为第三能源计划,旨在防止能源供应商主导的基础设施。



该公司长期以来与欧盟作斗争由于欧盟限制其管道的进入,期间达成和解但在2014年俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚地区后崩塌。



俄罗斯天然气工业股份公司和其欧洲合作伙伴E.ON, Wintershall, Shell, OMV和Engie等公司于去年同意北溪2项目。



积极的裁定有利于为还未获批的北溪2项目构建铺平道路。但Sefcovic仍然对是否有必要扩大北溪2项目持怀疑态度。



Sefcovic认为,"如果他们仍要继续作出商业决定,那么该决定也应在欧盟的法律框架内,我们正在观察能如何从各方面尊重欧盟法律。"