土耳其宣布解散总统卫队 提前举行最高军委会议

哈通社阿斯塔纳7月24日电 据中新网报道，在土耳其日前发生武装部队部分军人策动政变未遂后，土耳其总理耶尔德勒姆23日表示，总统卫队将被解散。总统埃尔多安并表示，土耳其最高军事委员会会议将提前在28日举行。埃尔多安再次签署行政命令，关闭超过1000所私立学校，同时延长未经起诉嫌犯可以被羈押的时间。

土耳其总统埃尔多安23日接受访谈时告诉记者，他计划重整土耳其军队，并在造成至少246人丧生的未遂政变后，为军队注入"新血"。

土耳其NTV电视台引述埃尔多安表示，受未遂政变影响，原订于每年8月举行的土耳其最高军事委员会会议，今年将提前几天于总统官邸举行，而不是在历年的军事参谋总部举行。

另外，埃尔多安签署政令进入紧急状态以来，再次签署行政命令，下令关闭超过1000所私立学校，同时延长未经起诉嫌犯可以被羈押的时间。

埃尔多安于20日晚间宣布国家进入紧急状态，并称此举允许当局迅速有效铲除上周未遂军事政变的支持者。这场政变造成至少246人丧生。

埃尔多安下令关闭1043所私立学校、1229个慈善组织和基金会，19个工会、15所大学和35家医疗机构。

这些组织被怀疑和流亡美国的土耳其宗教人物费特胡拉•居伦有关连。埃尔多安指控居伦是这次未遂政变的主谋。

此前，土耳其要求美方引渡费特胡拉•居伦的法律程序已展开，希望美国法院能尽快作出裁决。