德国官员：餐厅爆炸案或与恐怖组织有关

哈通社阿斯塔纳7月26日电 德国内政部长德迈齐埃25日说，安斯巴赫爆炸案的发生可能源于恐怖组织和袭击者精神问题的双重影响。同日，德国巴伐利亚州内政部长赫尔曼说，州政府认为此案可能与恐怖组织有关。

德迈齐埃25日在柏林的新闻发布会上说，不能排除24日发生在安斯巴赫的爆炸可能与极端组织"伊斯兰国"有关，也不能排除该爆炸是由于袭击者的精神问题，该事件可能是两者的共同作用。

巴伐利亚州内政部长赫尔曼同日在纽伦堡召开的新闻发布会上表示，州政府认为安斯巴赫袭击案可能与恐怖组织有关。调查人员发现，袭击者保存有其声明要发动袭击的视频，在对其在难民营居所的检查中还发现，袭击者保存有制作炸弹的材料。

德迈齐埃说，袭击者于2014年7月首次到达德国，但其避难申请于当年12月被德国政府拒绝，此后此人由于精神问题获准留在德国接受治疗。他曾两次尝试自杀，一度被安置入院治疗。目前，此人已获得前往保加利亚避难资格。

德迈齐埃对遇难者家属和伤者表示同情，同时提醒民众，不要对难民群体整体产生怀疑，绝大部分难民前往德国是为了获得平静的生活。

德迈齐埃同时表示，安全部门将尽全力阻止类似"令人恐惧"的事件再次发生，警方将会在机场、火车站等地加强部署，边境地区也将使用安检设施，但这些无法保证"绝对安全"，提醒民众小心提防。德迈齐埃还表示，他对许多民众感到不安表示理解。

根据警方最新报告，安斯巴赫爆炸事件已造成爆炸制造者本人死亡，15人受伤，其中4人伤势严重。