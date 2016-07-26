塔拉兹市取消卫国战争老兵等身份人士免费乘坐公交车的优惠政策

哈通社塔拉兹7月26日 塔拉兹市日前正式取消了针对拥有卫国战争功勋老兵、阿富汗战争老兵、切尔诺贝利核电站事故清理工作参与人员及其遗孀、多子母亲等身份的人士，在乘坐城市公共交通工具时可享受的免票政策。

今后，以上这些人员也需要同普通人一样购买全价车票。



该消息由塔拉兹市副市长扎克斯勒克•萨帕尔阿利耶夫、塔拉兹市就业和社会保障部门主任高哈尔•沃乐佳巴耶娃以及住房和公共服务部门主任卡德尔别克•德米特巴耶夫共同宣布。



据他们透露，塔拉兹市公共交通工具的票价自2015年3月至今，始终没有发生过变动。



在全国范围而言，塔拉兹市公共交通工具的票价是最低的--全票价55坚戈，大学生50坚戈，学生25坚戈。



"3月时，市政府收到了公交系统运营商申请重新定价及取消针对部分人群免票政策的信函。"德米特巴耶夫说。



市政府成立了专项工作组，就此信函的申请进行调研。在经过一个月的调研后，相关报告被递交国家经济部审核。



萨帕尔阿利耶夫表示，调研结果显示要在当前形势下保障城市公交系统的正常运作，需要将票价提升至65坚戈。在进行了讨论之后，相关部门决定维持票价不变，但将取消针对特殊身份人士的优惠免票政策。（编译：木合塔尔·木拉提）