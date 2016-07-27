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    阿拉木图青年失踪案：亲属怀疑其遭绑架

    09:18, 27 七月份 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳7月27日电 据KTK电视台报道，针对在阿拉木图市失踪的青年萨法尔•沙克耶夫采取的搜索行动仍在持续当中。

    包括直升飞机在内的搜救设备，也被投入到了搜索行动当中。

    警方计划通过直升机进一步扩大搜索范围，尽可能对山区进行搜索。

    萨法尔的亲人则认为，这名青年的失踪很可能是一起绑架案。

    因此，萨法尔的母亲吉别克•沙克耶娃日前正式向任何可能与其子失踪有关的人发出了呼吁。

    "如果有谁绑架了我的儿子，我想告诉你们的是，我们的家庭不会对你们采取任何行动。我们只恳求你们，将我们的孩子送回我们身边，只需将他送到市区任何一个角落即可。我恳求你们，理解一个母亲的心情。"她说。

    知名作曲家叶尔柯西•沙克耶夫之子，25岁的萨法尔•沙克耶夫于10天前在阿拉木图失踪。

    他于当天早晨7:30时最后一次被人目击时，位于阿拉木图市赛弗林大街和阿尔法拉比大街附近，似乎是打算前往雷米佐夫卡区方向。

    目前警方、萨法尔家属和志愿者组成的搜索队正在日夜不停的展开搜索。

    警方还派出了蛙人，对叶思泰河水下进行了全面的搜索，但一无所获。

    其家属因此更加趋向于认为萨法尔很可能遭到了绑架，并依然活着。（编译：木合塔尔·木拉提）

    标签:
    哈萨克斯坦 阿拉木图 社会 黄金储备
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