马拉维以同少女性交为业男子“鬣狗”被捕

根据非洲国家马拉维总统穆塔里卡的命令，一名以同未成年女性性交为业的男子遭到逮捕。

BBC记者巴特勒曾对这位名叫阿瓦尼的性工作者作过报道，从事这种工作的男子被称为"鬣狗"。



巴特勒报道说，在马拉维这个东南非内陆小国南部的一个偏远地区，当地习俗要求女孩一进入青春期就必须要请一名性工作者来性交。



在当地老人眼中，这种做法并不算强奸，而是一种"净化"礼仪。



如果一名男子去世了，按照传统他的妻子也要同"鬣狗"睡觉，之后才能为她的丈夫举行葬礼。



如果一名妇女流产，她也要经过这种性净化程序。



阿尼瓦是这个村子里有名的"鬣狗"，村民雇用他提供被称作性"净化"的服务。



但是BBC记者巴特勒说，这种习俗可能起到与净化截然相反的效果，成为传播疾病的途径。



阿瓦尼就是一名艾滋病毒携带者，但是他并没有对雇用他的人申明自己HIV阳性的事实。



马拉维总统穆塔里卡命令警察对阿瓦尼进行调查，并对他自己似乎已经承认的罪行提出指控。



总统发言人卡里拉尼发表声明说，"我们必须弘扬积极的文化价值观和积极的儿童社会活动，但总统表示，马拉维不能接受有害的文化和传统活动。"



卡里拉尼还说，阿瓦尼还将就让年轻女孩接触艾滋病毒的问题接受进一步调查，并将受到相应的指控。



这位发言人说，总统同时下令，要对所有相关人员，包括涉事女孩的父母进行调查。



声明说，"虽然执行这种骇人行为的人只是少数，但是玷污了马拉维的国际形象，给我们大家都带来了耻辱。"



来源：BBC