苹果：中国内地业务受挑战 拟印度开店

哈通社阿斯塔纳7月27日电 受平价版iPhone带动，苹果公司上季智能电话销售放缓幅度较预期小，连同iPad及服务收入上升，令苹果整体收入及盈利情况优于预期，刺激股价于延长交易时段曾急升逾6% ，重上100美元水平。

市场早已预期苹果的旗舰产品iPhone，在中国等地出产的低价智能电话竞争下，销量会出现下跌，但情况优于预期。

截至6月底止的第三季，苹果售出逾4000万部iPhone，稍胜市场预期，惟销售按年仍跌15%，但由于引入售价较低的iPhone SE，令平均售价跌至595美元。

另外，受大屏幕的iPad Pro带动，iPad销售跌幅大幅收窄至单位数，收入升7%，而服务收入则继续双位数上升，并创新高。

整体而言，苹果营业额423亿美元，连跌两季，按年倒退15%，纯利跌27%，每股盈利1.42美元，优于预期的1.39美元，毛利率38%，符合预期。

期内包括港、台及内地的大中华地区，营业额跌幅达33%，跌至欧洲的销售额，但于日本的收入则大升23%。

苹果行政总裁库克指，iPhone在印度及俄罗斯的销售理想，打算在印度开设苹果专门店，又重申内地经济放缓，加上人民币贬值等因素影响，令大中华区业务受到挑战。

但他又指，苹果实际表现仍不错，营业额大跌是由于早前的高基数影响。

苹果对今季的展望亦胜市场预期，预测收入介乎455至475亿美元。

有分析认为，iPhone 6s销售表现未如竞争对手，而iPhone SE有机会进一步压低平均售价，市场观望9月推出新的旗舰iPhone型号会否带来突破。（编辑：木合塔尔·木拉提）