英国议员警告英脱欧前将出现移民“高峰”

哈通社阿斯塔纳7月27日电 据BBC消息，英国议会内政事务委员会发出警告，在英国正式从欧盟退出前以及欧盟成员国之间的人员自由流动结束前可能会出现移民高峰。

该委员会敦促政府宣布一个"有效的截止日期"，在此日期前已经在英国的欧洲移民可以享有居留权。

同时，该委员会还警告，如果更多移民试图进入英国，有可能会出现一些移民申请延误和积压等问题。

英国政府已经证实，会试图对有权在欧盟国家自由流动的欧盟公民实行一些限制。

但是，英国政府说，在没有接到其它欧盟成员国就生活在他们国家的英国公民的条件承诺之前，无法担保目前居住在英国的欧盟移民的状况。

由于英国全民公投结果决定脱离欧盟，使目前生活在英国的欧盟公民陷入不确定和困难的处境。

英国议员们表示，根据以往的经验，在移民政策收紧前总会出现移民高峰。

英国议员还说，应该让生活和工作在英国的欧盟公民清楚他们所处的位置，不应把他们的处境作为讨价还价的筹码。

但BBC内政事务记者说，设定一个限制移民"截止日期"，首先无法阻止那些在此日期前抵达英国的欧盟公民。

但是，如果确定回溯日期，例如把英国公投的日期6月23日作为"截止日期"则会引起那些在6月23日以后入境英国人士的抗议。

据悉，最明显的"截止日期"可能是从启动《里斯本条约》第50条那天算起，或以英国实际脱离欧盟日期划线。