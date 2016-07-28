金融时报：美联储为年内加息埋下伏笔

哈通社阿斯塔纳7月28日电 英国《金融时报》28日刊文称，美联储(Federal Reserve)昨日称美国经济面临的短期风险已经大幅减小，就业市场复苏已经重拾势头。这为今年晚些时候第二次加息埋下伏笔。

报道称，联邦公开市场委员会(FOMC)在最新的两天会议结束之际，宣布将联邦基金利率维持在0.25%至0.5%的目标区间不变，这意味着利率将继续处于美联储去年12月从接近零的水平上调25个基点之后的水平。



美国央行今年还有三次计划中的会议可以调整利率，分别在9月、11月和12月。其措辞暗示最早可能在9月开会时就决定加息。使美联储的斟酌复杂化的一个因素，是围绕11月美国总统大选结果的不确定性，这一不确定性可能拖累商业信心。



美国央行发出信号表示，笼罩在其6月会议上方的一些忧虑已经消退，尤其是英国公投决定退欧严重冲击全球市场的前景。



尽管FOMC没有明确提及英国退欧的公投结果，但该委员会称："经济前景的短期风险已经大幅减小。"



荷兰国际集团(ING)的首席国际经济学家罗布•卡内尔(Rob Carnell)表示："从美联储决定附带的声明措辞看，似乎他们正试图让市场做好准备，迎接比市场近来预期早得多的加息。"



不过，美联储也继续表示，它仍然对市场或世界经济再起动荡保持警惕，似乎表明它在考虑第二次加息之前仍将谨慎行事。"委员会将继续密切监测通胀指标以及全球经济和金融动态，"它在一份声明中表示。



美联储上月曾下调其利率预测，当时它在评估各项境外危险（包括英国公投退欧的可能性），以及美国的疲弱就业数据。自那以来市场已经反弹，降低了一些有关英国退欧的连锁反应扩散到欧洲以外的担忧。



国际货币基金组织(IMF)本月下调了全球经济增长预测，理由是英国公投退欧已导致经济、政治和机构不确定性"大幅"上升。但该组织在调降美国2016年增长预测的同时，保持2017年美国增长预测不变，仍为2.5%。



就业人数增长剧烈放缓曾严重影响美联储6月会议，但自那以来企业雇用人数出现反弹，6月份新增就业人数28.7万，比分析师们的预测至少高出10万。



美联储在昨日声明中还强调了家庭支出（美国经济复苏的主要驱动力）的强劲增长。堪萨斯城联邦储备银行(Kansas City Fed)的鹰派行长埃丝特•乔治(Esther George)再度呼吁立即加息，但FOMC的其余成员投票赞成维持利率不变。