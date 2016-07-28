视力和嗅觉测试可发现老年痴呆早期症状

哈通社阿斯塔纳7月28日电 最新研究发现，通过简单的视力和嗅觉测试可以帮助预测认知能力的下降，从而可以鉴定哪些人更容易罹患老年痴呆症的风险。

这一发现对医生来说非常重要，因为早期发现症状对有效治疗非常关键。



据悉，通过简单的眼睛和嗅觉测试可以鉴别老年痴呆的早期症状，这些症状可以在患者出现记忆问题的多年以前就开始显示。



通常，在出现老年痴呆的症状之前会发生认知能力下降，因此，认知能力下降被认为是老年痴呆的"明确早期警告"。



而伦敦眼科医院的研究人员发现，认知能力下降和视网膜神经的厚度之间有联系。



在对33000多名测试者进行了有关记忆力、反应时间、推理等测试后，再对他们进行眼睛扫描发现，那些认知能力差的人眼睛的神经纤维层要薄的多。



这一发现已经呈报给加拿大多伦多的阿尔茨海默病协会国际会议。



专家表示，在老年痴呆出现前的数年时间里大脑中就会出现一些变化，而这一研究显示，一些变化可以通过视网膜表现出来，这样就可以让医生比较简易地鉴别老年痴呆的早期症状。



因此，在给老年人做视力检查时，也可以多增加一个项目，以便进行早期干预治疗。但医生也表示，并不预期把此方法作为鉴定老年痴呆的主要方式。



然而，无疑它可以帮助识别那些高危人群，当然，它还需要进行更多的研究。



同时，通过嗅觉测试也可以帮助预期老年痴呆的一些早期症状。



哥伦比亚大学医学中心的研究人员通过对397名平均年龄在80的老人进行的嗅觉测验显示，得分偏低的老年人患老年痴呆的可能性更大。



医学人员表示，这种测试成本低，可以作为辅助性的检验。



但像任何试验一样，还需要对此作大规模的试验以鉴别嗅觉变化和老年痴呆症之间的关联。（编辑：木合塔尔·木拉提）