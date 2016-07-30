埃尔多安斥美国包庇政变主谋

哈通社阿斯塔纳7月30日电 土耳其总统埃尔多安公开谴责美国，包庇涉嫌在背后策划流产政变的伊斯兰教士居伦。虽然两国的外交关系仍然会持续，但将不会再如以往般亲密。

土耳其总统埃尔多安于周五，出席在首都安卡拉举行的烈士纪念活动。他在致辞时向在政变中丧生的人致哀，又强调一些担心策动政变人士的命运多于土耳其民主的国家，不能够成为土耳其的朋友。

他较早时到特种部队总部视察，期间指责美国不但没有感谢土耳其平定军事政变，反而站在政变策划者的一方，包庇幕后黑手、流亡美国的伊斯兰教士居伦。

他质疑有美军将领声称，土耳其整肃军方高层会动摇两国关系，长远可能影响盟军打击极端组织伊斯兰国的行动，是没弄清楚自己的身分地位，土耳其的决策轮不到对方作主。

埃尔多安提到的美军将领，是中央司令部司令沃特尔。对于被土方指支持涉及政变人士，沃特尔感到遗憾，认为指控失实，强调土耳其是美国不可或缺的盟友。

白宫亦表示，任何说美国提前预知有人企图发动政变的说法，均是完全错误。

在驻有美军的因吉尔利克空军基地外，数以百计的反美人士到场示威，抗议美国有份参与政变。土耳其早前已宣布，关闭这个美军用以空袭伊斯兰国的重要据点。

土耳其政变失败虽然已过去两星期，但当局继续秋后算帐，大举拘捕。 21名被捕的记者出庭受审；政府更首次针对商界，拘捕当地一个集团的主席及其两名下属，怀疑他们暗中支持居伦。

土耳其是北约成员国，是美国一个重要的盟友，但因为一场政变，土美关系变得紧张。而土耳其在政变前已加紧与俄罗斯改善关系，甚至公开道歉，两国关系持续升温。埃尔多安下月并会到访莫斯科，与总统普京举行会谈。

有分析指出，这三国关系未来的走向，相信将为整个中东地区的格局带来影响。