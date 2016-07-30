央行：我国银行系统坚戈存款占比持续增长

哈通社阿斯塔纳7月30日电 据央行消息，自年初以来,国内银行系统坚戈存款额增长了43.8%，而与此同时，外币存款额减少了12%。

央行消息称，截止到2016年6月底，本币存款额为71226亿坚戈(1个月的时间增长了6.6%，自年初以来增长了43.8%)，外币存款额为96940亿坚戈(1个月的时间下降了1.3%，自年初以来下降12%)。"



坚戈存款所占比例1个月内从40.5%升高到了42.4%，年初时本币存款所占比例为31%。



根据央行提供的数据县市，2016年6月法人本币存款额为48383亿坚戈(占法人存款总额的49.5%)，增长4.4%(自年初以来增长了37.4%)；外币存款额为49434亿坚戈，下降0.3%(自年初以来下降12.6%)。



6月份自然人坚戈存款额为22843亿坚戈(占自然人存款总额的32.5%)，增长11.5%(自年初以来增长了59.7%)；外币存款额为47506亿坚戈，下降2.3%(自年初以来下降了11.4%)。



2016年6月哈萨克斯坦非金融机构本币定期存款的加权平均利息为12.8%(2015年12月为20.1%)，自然人存款利息为11.6%(2015年12月为8.5%)。（编辑：木合塔尔·木拉提）