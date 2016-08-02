纳扎尔巴耶夫总统接见能源部部长波兹姆巴耶夫

哈通社阿斯塔纳8月2日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统8月2日在总统府接见了能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫

会谈中，波兹姆巴耶夫向总统就石油天然气、石化和能源领域在当前取得的成就，以及今后的主要发展计划进行了汇报。

此外，总统和能源部长还讨论了包括卡沙甘油田投产在内的大型石油和能源领域投资计划的相关落实问题。

纳扎尔巴耶夫总统表示，出于确保能源领域企业的高水平竞争力，以及保障对运输行业水涨船高的需求的目的，能源部需进一步加强对能源领域各类基础设施的建设力度。

此外，纳扎尔巴耶夫总统强调，为了提升哈萨克斯坦的科研技术潜力，应着重关注低碳和绿色能源技术方面的开发和发展。

波兹姆巴耶夫表示，今年哈萨克斯坦的石油产量有所降低，与国际主要产油国压低国际油价有着直接的关系。

"根据上半年相关数据统计显示，我国前6个月共生产原油3880万吨。这一数据相当于去年同期的97%。根据计划，今年年底前，我国原油生产总量将达到7500万吨，将比去年多5%的产量。"波兹姆巴耶夫说。

根据会谈结果，纳扎尔巴耶夫总统向能源部长下达了一系列具体的工作任务。（编译：木合塔尔·木拉提）