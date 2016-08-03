哈萨克斯坦签署《巴黎气候协定》

哈通社阿斯塔纳8月3日电 8月2日，外交部长叶尔兰•伊德里索夫在纽约联合国总部代表哈萨克斯坦政府签署2015年在法国巴黎达成的气候协议，并与联合国秘书长潘基文举行会晤。

据联合国广播电台消息，哈萨克斯坦原先计划与其他一些国家于今年4月份一起签署该项协定，但是由于政府延长讨论时间，因此拖延至8月2日才得以签署。伊德里索夫表示，哈萨克斯坦计划2016年完成各项法律程序。



伊德里索夫说，"各国都注视着该项协定的早日生效，尤其是在一些主要国家。哈萨克斯坦已做出2016年批准该项协定的承诺，我国政府和议会将同步工作，尽快完成所需法律程序，我们认为，批准这一协定，具有重大的政治意义。"



伊德索夫说，哈萨克斯坦承诺将在2030年前将温室气体排放量减少15％。他还表示，如果国家提供额外的资金支持，这个水平可以提高到25％。



据悉，哈萨克斯坦政府还制定了一个雄心勃勃的长期空气质量目标，即到2050年，所生产的"绿色"能源占所有能源的50％，而且是可再生的。



2015年12月12日，《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方在巴黎气候变化大会上一致同意通过《巴黎协定》，为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。与会各国代表一致同意把全球平均气温较工业化前水平升高控制在 2 摄氏度之内。（编译：金桥）