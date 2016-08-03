哈通社记者里约手记：走访里约奥运会媒体中心

哈通社里约热内卢8月3日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）今天一早，我们来到了位于里约热内卢的奥运会媒体中心。

这座中心将为来自世界各国的媒体记者报道本届奥运会提供相应的便利。



从主办方为哈萨克斯坦记者们安排的住处，乘车前往这座媒体中心，车程大约需要花费1个小时的时间。



仅从这一点，我们就能知晓这座城市有多大了。



在媒体中心周边，仍有很多工人在进行施工，显然还有不少工作未能完成。



媒体中心旁有一个小小的人工湖。哈萨克人有句谚语："不流动的水终将腐败发臭"。古人诚不欺我，这里如今当真臭气熏天。



不过，一旦进入了媒体中心的内部，一股清凉和透人心脾的空气便扑面而来，里外环境大不同。



主办方为各国媒体人，创造了几乎一切必须的条件。



中心内部，一排排工位上整齐的排列着供记者们使用的电脑。



不过令人遗憾的是，在这些电脑设备的语言选项当中，并没有哈萨克文的影子。哈萨克文输入法，似乎也无法安装在这些电脑当中。



好在我们对此早有准备，找了一张空的桌位，使用自己自带的笔记本电脑，很快的投入到了工作当中。



媒体中心提供的网络是免费的，但想要顺利的接上互联网，还是需要一番周折方能成功。



不过，网速相当的快，这点很令人满意。



临近奥运开幕，媒体中心一片繁忙景象，不断有人进进出出。



中心里的人自然都互不相识，不过一旦需要帮助，只要你向他们求助，即使语言不通，人们也会想方设法的帮助你。



因语言不通而手舞足蹈的交流场面在媒体中心处处可见，颇为有趣。



媒体中心内部的设施相对完善，外币兑换服务、取款机以及餐饮服务的提供都很充足。



总体来说，虽然媒体中心周边的施工仍然没有停止，但这座设施还是满足了各国媒体人的基本需要。（编译：木合塔尔·木拉提）



















