里约奥运会拳击赛事抽签结果公布

哈通社里约热内卢8月5日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）4日，里约奥运会公布了拳击项目比赛的抽签结果。

哈萨克斯坦拳击队运动员各项比赛的日程和对手均已明确。



49公斤级：



布尔詹•扎克珀夫首回合轮空，将直接进入第二轮，对战阿塞拜疆和纳米比亚两国运动员之间的胜利者。



52公斤级：



沃勒加斯•赛特巴耶夫首轮将迎战波多黎各选手。



若能够战胜对手，第二轮他将面对世界冠军、阿塞拜疆拳手埃尔文•马迷什扎达。



56公斤级：



海拉特•叶拉力耶夫首轮将对战阿塞拜疆选手扎韦德•恰拉毕耶夫，第二回合则将迎战乌兹别克选手莫洛多詹•阿赫玛迪列夫。



60公斤级：



别热克•阿布德拉赫曼诺夫首轮将与美国选手卡洛斯•巴尔迪拉斯对阵。



若能够顺利赢下首轮，第二轮他将同日本和委内瑞拉选手之间的胜者交手。



64公斤级：



阿布莱汗•居斯波夫首轮对手是英国拳击手潘特•马克尔莫克。



若能取得胜利，第二轮他将对阵奥运奖牌得主、古巴选手亚塞内勒•特雷多。



69公斤级：



达尼亚尔•叶琉斯诺夫首轮轮空。



第二轮他的对手将是埃及和英国两国拳手之间的胜利者。



75公斤级：



贾尼别克•阿里木汗吾勒首轮将对阵英国拳手安东尼•福勒。



第二轮他将与阿尔及尔和喀麦隆拳手之间的胜利者交手。



81公斤级：



阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫首轮轮空。在四分之一决赛中，他将面对乌克兰和阿塞拜疆选手之间的胜利者。



91公斤级：



瓦西里•列维特首轮轮空，第二轮的对手很可能是中国拳手。而古巴人叶尔斯兰迪•萨文或将于瓦西里•列维特在四分之一决赛中碰面。



+91公斤级：



伊万•德奇科首轮轮空，第二轮很可能将对阵阿塞拜疆拳手。



女子组两位运动员的赛程也已出炉。



51公斤级：



加依娜•谢科尔别科娃直接进入了四分之一决赛。她的对手将是摩洛哥和法国拳手之间的胜利者。



75公斤级：



达丽哈•沙克伊莫娃将在首轮迎战加拿大拳手，在四分之一决赛时则将对阵摩洛哥拳手。（编译：木合塔尔·木拉提）