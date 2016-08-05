我国运动员在里约奥运村住的套间是什么样的？

哈通社阿斯塔纳8月5日电 奥运会即将开幕，已经入住奥运村的哈萨克斯坦运动员们究竟住在一个怎样的环境当中？

带着这个疑问，Vesti.kz记者日前造访了哈萨克斯坦拳击队位于里约热内卢奥运村的住所，一探究竟。



主办方在奥运村里，为来自世界各地的运动员分配了标准套间。



而哈萨克斯坦代表团拳击队的成员们，就住在这些套间当中。



"这里算是斯巴达式的生活条件吧，不过倒也没什么，至少能够保障我们在训练之后，最基本的休息。"哈萨克斯坦拳击运动员瓦西里•列维特说。



"我们所有的经历都放在了赛前的训练上，"2013年世界冠军别热克•阿布德拉赫曼诺夫说，"我们到达里约热内卢以后，就没有离开过奥运村的范围。训练场地和食堂距离住处很近。现在，还不是我们可以舒适的去游玩的时候。"



拳击手们所居住的套间，是一套供六人居住的公寓。



伊万•德奇科和瓦西里•列维特两人被安排居住在一个房间里，另外两个房间则住着其他四名拳击手，达尼尔•叶琉斯诺夫和阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫住一间，而海拉特•叶拉力耶夫和别热克•阿布德拉赫曼诺夫住另一间。



总体而言，居住环境略显简陋，屋内只有一个供两人座的沙发，以及两个坐垫。



根据此前的报道，我国奥运代表团拳击队所有队员的对阵名单均已公布。（编译：木合塔尔·木拉提）

























