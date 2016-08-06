里约奥运开幕 马拉松运动员利马点燃主火炬

哈通社阿斯塔纳8月6日电 第31届夏季奥林匹克运动会于当地时间8月5日晚在巴西里约热内卢拉开帷幕，这是拥有逾百年历史的奥运会首次来到南美大陆。

出席开幕式的包括国际奥委会主席巴赫、联合国秘书长潘基文，以及巴西代总统特梅尔。

开幕礼首先上演了多场表演，包括播出比赛场地和巴西森林的高空航拍片段，希望带出自然与城市调和共存，另外亦有讲述巴西历史的表演，巴西国旗在歌手演唱中徐徐升起。

所有的奥运会开幕式都要展现主办国的历史和文化源远流长，里约奥运也不例外。

开幕式充满独特的巴西风情。从海纳百川收纳全球移民，到亚马逊雨林的神秘壮美，再到巴西式的创意，总之，所有让这个国家自豪的元素，都出现在开幕式上。

奥运开幕前，作为巴西体育史上最著名运动员之一，75岁的球王贝利原本被视作点燃圣火的最热门人选。但贝利发表声明称，因健康原因决定不参加2016年里约奥运会开幕式。 贝利在声明中表示："现在，因为身体原因，我无法参加奥运会开幕式。作为巴西人，我恳求上帝让里约奥运会取得巨大成功，并保佑所有参加这项盛事的人们。"

开幕式接近尾声时，曾经三夺法网冠军的巴西网球巨星库尔滕（Gustavo Kuerten）手持火炬跑步进入马拉塔纳体育场，最终由2004年雅典奥运会马拉松铜牌得主利马（Vanderlei Cordeiro de Lima）点燃奥运会圣火。

奥运火炬被升上体育场的上空，和由美国雕塑家安东尼豪伊（Anthony Howe）设计的螺旋形雕塑并列。

据称这一雕塑象征着能量之源太阳，也就是所有体育运动努力开发的方向。

本届奥运共有206个国家和地区参加，运动员人数一万多人，角逐28个项目的306枚金牌。

这次奥运会将首次出现难民代表团的身影。里约在历史上曾5次申办奥运失败，第六次终获成功。

国际奥委会主席巴赫设欢迎晚宴，招待各国政要。出席者包括中国副总理刘延东、法国总统奥朗德、联合国秘书长潘基文等。