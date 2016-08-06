哈萨克斯坦代表团入场赢得观众热烈欢呼

哈通社里约热内卢8月6日电 当地时间8月5日晚间，第31届夏季奥运会在里约热内卢开幕，这是奥运会第一次来到南美大陆。

在开幕式运动员入场仪式中，哈萨克斯坦代表团第41个入场，得到了现场观众的热烈欢迎。



哈萨克斯坦代表团旗手，为跆拳道运动员鲁斯兰•贾帕尔沃夫。



哈萨克斯坦代表团旗手鲁斯兰•贾帕尔沃夫，是今年奥运会上哈萨克斯坦在跆拳道项目上的夺金热门之一。



这位年轻的选手被选为旗手的消息，一开始出乎许多人的预料。



不过哈萨克斯坦代表团也有自己的考虑：开幕仪式将持续数个小时，而旗手更是需要全程举着旗帜，这对运动员的体力要求，以及精力损耗都很巨大，而鲁斯兰年轻力壮，且他的首场比赛要到8月17日才开始，之间有足够的休息时间。



鲁斯兰自己也表示，"这一方面是我的荣誉，另一方面我也有足够的时间恢复到最佳的竞技状态。"



本届奥运会开幕典礼分为几个阶段，包括50分钟表演节目，之后依序为运动员进场、致词及宣布揭幕、圣火点燃及压轴表演。



表演节目后，各国运动员在巴西传统三轮车带领下陆续进场。根据传统，代表团入场仪式由希腊代表团首先入场。



各国进场顺序依国名排序，但这届奥运在巴西，国名以葡萄牙文发音为准。



今年哈萨克斯坦共派出了104名运动员参赛。（编译：木合塔尔·木拉提）



