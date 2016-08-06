他没拿到奥运金牌 但点燃了奥运主火炬！

哈通社阿斯塔纳8月6日电 这是一个让人唏嘘的故事。

2004年雅典奥运会的最后一项比赛，当时正在进行的男子马拉松比赛发生了一起意外。

巴西选手德利马在最后6公里时还领先其他选手。就在这时，爱尔兰前神父科•霍兰突然闯入赛道，将德•利马推到路边的人群里。

这一事件打乱了德利马的节奏，使他失去了夺取金牌的机会，最后只获得铜牌。

赛后，德利马在接受记者采访时郁闷的表示："在那一刻我失去了金牌，事后我担心，如果冲上赛道的那名观众手中有武器的话会发生什么。"

后来，大度的德利马接受了爱尔兰政府所作的道歉，并应邀在当年10月下旬访问了爱尔兰首都都柏林。

德利马说，他知道爱尔兰人民对袭击事件感到痛心，但他不会记恨袭击他的人，更不会记恨爱尔兰人民。

那年，他已经是一名35岁的老将。他说：我的目标是赢得奥运会奖牌。感谢上帝，我实现了这个目标。赢得铜牌的快乐胜过一切可能有的怨恨之情。

国际奥委会高度赞赏德利马的体育精神，向他颁发了一枚以现代奥林匹克之父顾拜旦命名的奖牌，表彰他"公平竞争和发扬奥林匹克精神的出色表现"。

德利马回巴西后，受到了英雄般的欢迎。巴西期货交易所向获得雅典奥运奖牌的巴西运动员颁发奖金，德利马享受金牌得主的待遇。

12年后的今天，奥运会第一次来到了南美，来到了巴西。

在自己的家乡，在著名的马拉卡纳体育场内，47岁的德利马站在了主火炬旁，这是体育赋予他的最高荣誉。



（来源：新华社）