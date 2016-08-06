历届哈萨克斯坦奥运旗手（图）

哈通社阿斯塔纳8月6日电 第31届夏季奥林匹克运动会于阿斯塔纳时间8月6日早晨5点在巴西里约热内卢拉开帷幕。

在开幕式运动员入场仪式中，哈萨克斯坦代表团第41个入场，得到了现场观众的热烈欢迎。

哈萨克斯坦代表团旗手，为跆拳道运动员鲁斯兰•贾帕尔沃夫。

7月4日，纳扎尔巴耶夫总统在接见2016年里约奥运会哈萨克斯坦代表团时，隆重的向鲁斯兰•贾帕尔沃夫递交哈萨克斯坦共和国国旗。

下面让我们一起来回顾历届奥运会哈萨克斯坦旗手。

1996年哈萨克斯坦首次以独立国家奥运代表团参加了夏季奥运会，拳击手叶尔马罕•伊布拉伊莫夫成为第一名奥运旗手。

2000年悉尼奥运会，叶尔马罕•伊布拉伊莫夫又一次成为哈萨克斯坦奥运旗手。

叶尔马罕•伊布拉伊莫夫--亚特兰大奥运会获得拳击项目银牌，悉尼奥运会金牌得主。



2004年雅典奥运会，柔道选手阿斯哈特•吉特科耶夫。

阿斯哈特•吉特科耶夫--柔道亚洲冠军、北京奥运会柔道100公斤以下级银牌得主、哈萨克摔跤大师、哈萨克斯坦男子柔道国家队主教练。



2008年北京奥运会，举重运动员巴赫特•阿合迈托夫。

巴赫特•阿合迈托夫--举重亚洲冠军。



2012年伦敦奥运会，摔跤运动员努尔马汗•特纳利耶夫。

努尔马汗•特纳利耶夫--古典式摔跤亚洲冠军，世界大奖赛铜牌得主。



2016年里约奥运会，跆拳道选手鲁斯兰•贾帕尔沃夫。

鲁斯兰•贾帕尔沃夫--80公斤以上级跆拳道选手，亚洲银牌得主。



撰稿：木合塔尔·哈力木拉吾勒