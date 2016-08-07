里约奥运开赛，美国赢首块金牌

哈通社阿斯塔纳8月7日电 据美国媒体消息，在女子气步枪射击赛中，19岁的美国选手斯拉舍赢得金牌，战胜了中国选手易思玲、杜丽。





里约奥运会星期六开始各项比赛，竞赛项目有道路自行车、海滩排球、拳击和游泳，其亮点包括美国女子足球队对法国队，美国男子篮球队对中国队。



星期五，里约奥运会举行了多彩多姿的开幕式，体现了巴西文化的多样性以及巴西的社会和经济挑战。

巴西临时总统米歇尔·特梅尔出席了开幕式，出席盛会的还有几十个国家的元首。原来的巴西总统罗塞夫被停职，面临弹劾审判。

法国总统奥朗德、意大利总理伦齐参加了开幕典礼，法国和意大利都有城市争取举办2024年奥运会。

美国国务卿克里和联合国秘书长潘基文，以及将近24个国家的代表也出席了开幕式。

开幕式上燃放了焰火。许多舞者表演舞蹈，人们挥舞色彩绚丽的织物，展示了巴西闻名世界的激情。





美国代表队通常是奥运会中人数最多的队伍。荣获多面游泳金牌的菲尔普斯高举美国国旗率领美国队走进体育馆的时候，人们起立热烈欢呼。

俄罗斯队得到了礼貌性的鼓掌。不少俄罗斯运动员由于禁药丑闻而被本届奥运会禁止参赛。

然而最轰动的是巴西队入场，人们高呼"巴西，巴西......"一直到巴西队全体运动员落座。