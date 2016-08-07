凝结记忆的瞬间：奥运影像精选

在2008年北京奥运会男子200米决赛上，来自牙买加的尤塞恩·博尔特(Usain Bolt)获得冠军。

在加利福尼亚州圣何塞举办的2016年美国女子体操奥运选拔赛上，雷切尔·格威(Rachel Gowey)在平衡木比赛现场。





在加利福尼亚州圣何塞举办的美国女子体操奥运选拔赛上，阿什顿·洛克利尔(Ashton Locklear)在平衡木上热身。







2012年，伦敦，阿曼·耶瑞姆扬(Arman Yeremyan)踢向塞巴斯蒂安·米肖(Sebastien Michaud)的脸。







在加州圣何塞举办的2016年美国女子体操奥运选拔赛上，亚历山德拉·拉丝曼(Alexandra Raisman)和其他人一起在劳里·赫尔南德斯(Lauren Hernandez)结束平衡木比赛后欢呼。







2012年，伦敦，在男子铁人三项决赛中获得金牌的阿利斯泰尔·布朗利(Alistair Brownlee)和银牌获得者哈维尔·戈麦斯(Javier Gomez)握手。







2012年，伦敦，来自德国的举重运动员马蒂亚斯·施泰纳(Matthias Steiner)在尝试举起432磅重的杠铃时失去控制，跌倒在地。







2012年，伦敦温布利球场，巴西队和墨西哥队在男子足球决赛上对决。







2012年，伦敦，凯拉·罗斯(Kyla Ross)在女子平衡木资格赛的比赛现场。







美国代表队的泰森·盖伊(Tyson Gay)在2008年北京奥运会的比赛中。







2012年，伦敦，美国篮球运动员凯文·杜兰特(Kevin Durant)和勒布朗·詹姆斯(LeBron James)。







2012年，伦敦罗德板球场，箭术练习。







2000年，澳大利亚悉尼，一名游泳运动员练习时，一束阳光照进泳池。







卡梅莉塔·杰特(Carmelita Jeter)在2012年伦敦奥运会上获得4x100米接力项目的金牌。







2000年悉尼奥运会上，土耳其运动员哈姆扎·叶里卡亚(Hamza Yerlikaya)打败了匈牙利运动员桑德尔·伊什特万·巴多西(Sandor Istvan Bardosi)。摘得85公斤级摔跤金牌的他兴奋地做了个空翻。







2012年，伦敦，在男子排球初赛上，澳大利亚队对阵保加利亚队。





来源：纽约时报