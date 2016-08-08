哈萨克斯坦无奖牌结束奥运第二日征战

哈通社里约热内卢8月8日电（记者昆苏力坦•沃塔尔拜）对于哈萨克斯坦代表队而言，奥运会第二个比赛日的"收获"颇有些"惨淡"。

奥运首日，哈萨克斯坦代表团收获了两枚奖牌。这一收获无疑令全体队员，乃至举国上下为之振奋。



遗憾的是，第二个比赛日的项目上，哈萨克斯坦运动员们未能延续胜利，夺得奖牌。



本日，最先参加相关赛事的哈萨克斯坦运动员，是66公斤级柔道选手詹塞•斯玛古洛夫。



虽然在首轮比赛中，他击败了对手雅斯皮尔•勒费维尔，但第二轮中斯玛古洛夫结结实实的被韩国选手安保罗击败，惨遭淘汰。



此外，在今天举行的女子100米仰泳资格赛中，哈萨克斯坦选手叶卡捷琳娜•鲁登科以1:01.28的成绩名列第六，未能晋级。



网球项目中，哈萨克斯坦名将雅罗斯拉娃•舍夫多娃被对手，日本选手土居美咲以2:0的比分淘汰。



赛后，哈萨克斯坦网球队教练迪亚斯•多斯卡拉耶夫在新闻发布会上直言，舍夫多娃在比赛中未能抓住机会。



"我们很清楚日本选手的风格，并针对性的进行了训练。遗憾的是，雅罗斯拉娃未能把握住时机，而土居美咲今天的表现也十分出色。无论如何，这就是竞技体育，它不会给你的失误留下余地。"他说。



而在网球女子双打中，雅罗斯拉娃•舍夫多娃和加利纳•沃斯科波娃的组合也没能晋级。在以1:6输掉了同比利时对手的第一回合后，两人自愿放弃了比赛。



女子多向飞碟项目中，哈萨克斯坦选手玛利亚•德米特彦科资格赛中得分为66中，在21名选手中排名第八，未能进入半决赛。



奥运第二个比赛日中，最后一个代表哈萨克斯坦参加这一天比赛的，是举重运动员阿尔利•奇沃恩提。



虽然对阿尔力的期待颇高，但他今天也未能取得好成绩。



在56公斤级举重项目中，阿尔力•奇沃恩提总成绩为278公斤，离获得奖牌的标准仍有不少距离。中国选手以307公斤的成绩夺得金牌。



综上，奥运会第二个比赛日中，哈萨克斯坦选手均未能获得奖牌。



目前哈萨克斯坦代表团以1银1铜位列奖牌榜第18位。（编译：木合塔尔·木拉提）