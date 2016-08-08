里约残奥运会对俄罗斯队实施全面禁赛

哈通社阿斯塔纳8月8日电 据外媒消息，即将在9月份举行的里约残疾人奥运会已禁止整个俄罗斯代表队参赛，作为对该国系统性使用兴奋剂项目的惩罚，这比目前对希望参加里约内热卢夏奥会的俄罗斯运动员所实施的部分禁令又进了一步。

国际奥委会批准了271位俄罗斯运动员参加里约夏奥会，占原定的俄罗斯代表队的大约70%。但是国际残疾人奥委会强烈谴责莫斯科的使用兴奋剂项目，包括在2014年索契残奥会上使用兴奋剂，因此全面禁止俄罗斯选手参加9月中旬在里约举行的残奥会。

国际残奥会主席克雷文说："可悲的是，情况不在于运动员对制度弄虚作假，而是一个国家体系对运动员弄虚作假。"他说："污染俄罗斯体育的兴奋剂文化来自俄罗斯政府。受世界反禁药总会委托所进行的不只一项，而是两项独立调查都得揭露了这件事。"

克雷文还说："这种奖牌重于道德的心态让我厌恶。反兴奋剂体系的全面腐败是违背规则的，是对残奥会精神核心的打击。

为各种身体残疾者所举办的残奥会预计将吸引来自160个国家的4300名选手参赛，他们参加22个体育项目的比赛。

据悉，俄罗斯有关方面已经向在瑞士洛桑的国际体育仲裁法庭提起诉讼。



俄罗斯总统普京会见在2014年索契残奥会滑雪比赛中得胜的俄罗斯运动员（2014年3月15日）