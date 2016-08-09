阿俄伊三国总统举行会谈 讨论里海能源交通问题

哈通社阿斯塔纳8月9日电 据中新社巴库消息：当地时间8日，阿塞拜疆总统阿利耶夫、俄罗斯总统普京和伊朗总统鲁哈尼在阿塞拜疆首都巴库举行三方会谈，就里海地区能源和交通问题进行了讨论，并在会后发布了联合宣言。

据悉，普京在会谈中感谢阿总统阿利耶夫提出的三方会谈倡议为各方提供了对话平台。"我们通过该平台就里海地区能源领域和交通领域的问题进行了广泛讨论，并可借此扩大各国间经济联系。"



据俄塔社报道，普京建议，在俄阿伊三国间建立能源走廊，强调"通过共同努力建立起可靠能源走廊，既能保障能源互换又可扩大新能源市场。"



阿"趋势"新闻网指出，阿塞拜疆与亚美尼亚间的"纳卡冲突"是三方会谈重要议题。阿总统阿利耶夫称，俄罗斯在冲突解决过程中发挥着重要作用，感谢普京为此所作出的调解工作。



阿外长在会后新闻发布会上称，"纳卡冲突"有望和平解决，各方认为"冲突悬而不决将使安全形势变得严峻"。并指出"阿俄两国元首此前6月份在圣彼得堡的会晤为此奠定了基础"。



据阿塞拜疆新闻社消息，会后发布的联合宣言称，各方将发展交通基础设施，提升"北-南"国际交通走廊的客货运输潜力。"阿塞拜疆、俄罗斯和伊朗已就落实‘北-南'走廊框架下的铁路对接新方案达成协议。"并强调，各方将继续全面加强平等互利合作，将继续就涉及各方利益的广泛问题扩大和深化不同层面的政治对话。



此外，普京当天还与阿、伊两国总统分别举行了双边会晤。



里海是世界最大内陆封闭水体，地处亚欧交界，被俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、伊朗、土库曼斯坦诸国环绕。里海油气资源十分丰富，沿岸各国为获得更多利益在里海划界问题上至今未达成一致。