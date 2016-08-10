奥运媒体班车遇袭 袭击者用石块砸碎车辆玻璃

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据新华网援引巴西媒体报道，一辆载有十余名记者的里约奥运会媒体班车９日晚遭到袭击，班车一块玻璃破碎，车上两名乘客受轻伤。警方初步调查称是石块袭击，里约奥组委表示相关方面已展开调查。

这辆奥运媒体班车从里约北部的德奥多鲁奥林匹克公园发往西南部的巴哈奥林匹克公园，在行驶过程中，突然响起至少两声，班车一块玻璃破碎。当时车上共有１２人，一名记者手部被划伤，另有一名志愿者手臂受伤，两人伤势并不严重。

受伤记者阿图尔来自白俄罗斯，他说："我不清楚击碎玻璃的是石块还是子弹，可能是石块，也可能是子弹。"而据同在该车上的路透社摄影记者斯泰普尔顿说，以他之前在战地报道的经验，这一响声很有可能是遭到了枪击。

在这起事故发生后，警方初步调查了事故现场，认为击碎玻璃的不是子弹而是石块。军警护送从德奥多鲁奥林匹克公园出发的奥运班车。里约奥组委确认了这起事故，表示包括联邦警察在内的一个特别小组将对事故展开调查。

事故发生路段位于里约西北部，属于治安条件比较差的贫民区。虽然里约奥运会派出８．８万名安保力量，但这座城市的街头抢劫、盗窃、枪击案件时有发生，盘踞山头的贫民窟黑帮毒枭势力也难以铲除，这些都给奥运安保带来难度。