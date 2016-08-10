我国柔道小将失利后向公众致歉 网民纷纷留言宽慰

哈通社阿斯塔纳8月10日电 在当地时间8日的奥运会男子73公斤级柔道比赛中，我国小将、年仅19岁的迪达尔•哈姆扎不敌欧洲冠军、阿塞拜疆选手鲁斯塔姆•奥鲁加夫，止步第二轮。

赛后，迪达尔在接受记者采访时，向哈萨克斯坦民众致歉，表示对没能再奥运赛场上取得佳绩、为国争光感到万分抱歉和遗憾，并感谢所有关注者的支持和鼓励。



他在采访中称，将努力磨练自己，争取在四年后的东京奥运会上实现自我突破，并取得好的成绩。



迪达尔的道歉视频在媒体上公布后，大量网民在网站上留言，宽慰小将"不必在意、再接再厉"。



网民留言称"你还年轻，有的是取得成绩的时间"；"老天保佑你孩子，你会有登上领奖台的那天的，别太放在心上"；"我们相信你，好兄弟，来日方长"；"没关系不要放在心上，你已经做到了你该做的"；"努力吧孩子，向前！"等等。



也有网友在留言中，为柔道队员今后的训练建言献策。一位观看了比赛过程的网友表示，迪达尔耐力上明显不足，今后建议应加强在耐力上的针对性训练。



值得一提的是，迪达尔•哈姆扎是获得奥运会资格的最后一名哈萨克斯坦运动员。



由于排名前24名中的一位选手因涉嫌服用兴奋剂禁止参加比赛，我国小将迪达尔•哈姆扎幸运的获得了参加奥运会的机会。（编译：木合塔尔·木拉提）



以下为网民留言翻译：





