里约奥运：跳水池颜色从蓝变绿引关注

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据BBC报道，玛莉亚•林柯水上运动中心（Maria Lenk Aquatics Center）在女子双人10米跳台决赛举行期间，池水颜色从正常的蔚蓝变成沼泽绿，引起了诸多疑惑。

运动员在别无选择的情况下，在海狮--而非奥运选手--习惯的水色下比赛。



社交媒体上充斥着各种提问：怪物史莱克（好莱坞动画人物）半夜偷潜了吗？还是罗尔德•达尔的吹梦巨人（英国童话角色）在喝frobscottle了？（故事中的绿色饮品。）



英国的戴利（Tom Daley）和古德菲劳（Daniel Goodfellow）星期一（8月8日）赢了铜牌，当时池水还是完美无瑕。就连戴利都搞不明白为何只相差24小时，他曾经跳进去的那潭清水发生了什么事。



他发Twitter说："呃......什么情况？！"





"水池门"发生之际的这场比赛由中国的陈若琳、刘蕙瑕组合夺得金牌，银牌得主是马来西亚的张俊红、潘德丽拉（Pandelela Rinong）组合，铜牌得主则是加拿大的菲利恩（Roseline Filion）与本菲托（Meaghan Benfeito）组合。



一些媒体拿出陈若琳、刘蕙瑕比赛的照片、视频，与24小时前陈艾森与林跃为中国夺得男子双人10米高台冠军时的情况并列对比，能明显看出男子组比赛时的蔚蓝色池水。



中国网民反映







一些中国网民也趁机调侃里约奥运与各国运动员。



山东网民"贝壳海母v"说："查一下到底是哪国的运动员泳装质量这么差，掉色这么严重！"



上海浦东的"Isarilla"问："是不是滴了些风油精？"



河北邯郸一位网民说："开幕式的一部分，绿色奥运嘛。"



北京网民"木屋言"说："别挣金牌了，还是要命吧。"



微博用户"熬夜狂欢季"说："这样的奥运，裁判黑幕，国旗搞错，奥运本应该和政治无关呀，干脆把奖牌都让给其他选手好了，这样的奥运我嫌脏！"



在水上运动中心内，游泳运动监管机构国际游泳联合会（FINA）的首席传讯主任亚卓加（Pedro Adrega）给吓坏了。他估计也许是运动员要求改变池水颜色，以抵消阳光反射的影响。



在记者室里，美国的摄影记者们议论纷纷，怀疑过去一个晚上池水处理出了问题，氯浓度下降，结果让藻类滋生。



比赛继续进行，池水颜色越来越像绿豌豆汤，而隔壁的游泳池--水球和花样游泳的赛场--则维持在健康状态。



英国选手考奇（Tonia Couch）与托尔逊（Lois Toulson）以第五名完成比赛。她说："我从来没试过跳进这样的水里去。"





"我们暖身时就已经注意到了，到比赛时绿得更厉害。但实际上这让我们看得容易点（在空中转体时能看得出水的位置），所以（对赛果来说）都没差。"



比赛结束后，奥组委马上发表声明说他们仍在调查成因，而在互联网上已经有人把这称之为"水池门"事件。



声明说："对于里约2016团队来说，确保高质量竞赛十分重要。经测试，水质属安全。我们正调查起因。"