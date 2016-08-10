阿富汗南部重镇遭塔利班围攻战事告急

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据中新社报道，阿富汗地方官员10日向外界求援，警告塔利班武装正在大举围攻南部赫尔曼德省首府拉什卡尔加。

美联社援引赫尔曼德省议会议长卡里姆·阿塔尔（Kareem·Atal）的话说，经过数周激战，塔利班武装已将拉什卡尔加团团包围。现在通往拉什卡尔加的高速公路均被封锁，拉什卡尔加已成"孤城"。



阿塔尔称，由于战事告急，当地军队和警察纷纷从附近的边检站回撤，赶往拉什卡尔加增援，但如果阿富汗中央政府坐视不管，拉什卡尔加可能很快沦陷。



路透社援引赫尔曼德省省长发言人的话说，塔利班武装正向拉什卡尔加中心城区逼近，"先锋部队"距中心城区只有几公里远。受战火殃及，目前拉什卡尔加物资奇缺，民众蜂拥出逃。



阿富汗南部一直是塔利班武装的根据地，其中盛产鸦片的赫尔曼德省与邻近的坎大哈省更是塔利班武装的两大据点。近一个月来，因阿富汗安全部队集中力量打击盘踞在东部的"伊斯兰国"武装，塔利班武装乘机大举围攻拉什卡尔加。



据路透社报道，阿富汗国防部与内政部官员已于9日抵达拉什卡尔加，着手评估战事调派援军。赫尔曼德省官员表示，当务之急是北约联军加大空袭力度，遏制塔利班武装的推进势头。



去年9月，塔利班武装一度攻陷阿富汗北部重镇昆都士，赢得2001年倒台后的最大胜利。历经一个月激战，阿富汗安全部队在北约联军的支持下将塔利班武装赶出昆都士。但在交战过程中，北约联军误炸昆都士一所医院，造成至少30人死亡，酿成一起殃及无辜的血案。