外媒：英俄两国领导人表示愿意改善关系

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据BBC报道，伦敦唐宁街证实，首相特雷莎•梅同俄罗斯总统普京通电话。这是她担任首相以来首次同普京通话。

克里姆林宫表示，两国领导人都对目前英国和俄罗斯的关系现状表示不满，并且承诺要改善双边关系。



唐宁街10号的发言人说，两位领导人同意在航空安全方面进行合作，认为这是打击恐怖主义努力的一个重要部分。



下月，英国和俄罗斯领导人将会在中国举行的20国峰会上会面。



英国和俄罗斯关系一直紧张，特别是在英国调查俄罗斯毒杀特工案后，两国关系更加恶化。该调查认为，2006年前间谍利特维年科被毒杀系俄罗斯特工所为，并且声称"可能"由普京授意。



其他争议问题还包括俄罗斯支持叙利亚政府、兼并克里米亚、乌克兰内战，以及西方对俄罗斯进行制裁。



求同存异



唐宁街10号的发言人证实，两位领导人还讨论了两国共同面对的安全问题。



这位发言人说，首相谈到英俄关系的重要性，并且希望对一些有分歧和共同感兴趣的问题上进行开诚布公的对话。



"首相和俄罗斯总统同意英国和俄罗斯公民都面对来自恐怖主义的威胁，在航空安全方面的合作是国际反恐努力当中的重要组成部分。"



克里姆林宫说，俄英领导人还同意两国安全机构在航空安全方面展开对话。



俄罗斯政府还说，特雷莎•梅证实英国本月有意参加纪念二战期间英国船队支援俄罗斯城市阿尔汉格尔斯克75周年的活动。