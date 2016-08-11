美国大选：特朗普指奥巴马是“伊斯兰国的创办人”

哈通社阿斯塔纳8月11日电 据BBC消息，美国共和党总统候选人特朗普周三（8月10日）晚上于佛罗里达州拉票时，指总统奥巴马是所谓"伊斯兰国"的创办人。

特朗普说："伊斯兰国尊崇奥巴马...... 他是伊斯兰国的创办人。他创办伊斯兰国。我会说，共同创办人还有骗子希拉里。"



特朗普的支持者则大喊"监禁她！"作回应。



特朗普谈及奥巴马的时候，以他的全名巴拉克·侯赛因·奥巴马（Barack Hussein Obama）称呼他。反对奥巴马阵营常使用他全名──指责他暗地里是一名回教徒。





希拉里指特朗普煽动暴力



特朗普周二对枪械权支持者说，他们可以行使权力去阻止希拉里登上总统宝座。希拉里周三对特朗普作出回应，指他煽动暴力。







希拉里在艾奥瓦州拉票时说，说话可以引起严重后果。



她说："昨天我们又再一次看到特朗普漫不经心、逾越底线的评论。他随意侮辱一个阵亡士兵的遗属、随意提议更多国家应该拥有核武。现在他则随意煽动他人使用暴力。"



"每一次事件都显示，特朗普的性格不能担当美国总统、美军总司令重任。"



不过，特朗普竞选团队说，特朗普只是鼓励多些支持枪械的人投票。



特朗普团队发表声明说："这是团结的力量。第二修正案的支持者有惊人的气魄，而且上下一心。他们有很大的政治能量。"



"今年，大量枪械支持者将会投票。他们不会投给希拉里，他们会投票给特朗普。"