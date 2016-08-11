中亚地区面临淡水紧缺威胁

哈通社阿斯塔纳8月11日电 据新华社消息，塔吉克斯坦总统拉赫蒙9日在首都杜尚别召开的联合国关于水资源问题的高级别国际研讨会上指出，中亚地区60％的水资源来自塔吉克斯坦境内的冰川，但最近几十年来，塔境内的冰川面积减少了30％，且这一趋势仍在继续。

拉赫蒙表示，全球变暖正在给包括塔吉克斯坦在内的中亚国家带来恶劣影响，导致中亚地区的水资源正快速减少。最近几十年，塔吉克斯坦境内的冰川面积减少了30％，而且这一趋势还在持续。塔境内的费琴科冰川是地球两极地区之外最长的冰川，面积约900平方公里，但最近几十年费琴科冰川面积减少了2平方公里。



拉赫蒙认为，全球变暖对水资源带来的影响正在阻碍贫穷国家脱贫。随着全球变暖，塔境内与水有关的自然灾害更加频繁，不仅带来巨大的财产损失和人员伤亡，也阻碍了经济发展。由于降水不足，中亚地区的两条主要河流--阿姆河和锡尔河今年水位下降了30％，为河流流经国家的供水带来了严重影响。



包括阿姆河和锡尔河在内的多条河流流经中亚多个国家，拉赫蒙呼吁中亚各国应在平等和相互理解的基础上，制定出管理水资源的地区性计划，以解决长期困扰该地区各国的水资源分配问题。