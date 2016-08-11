俄媒：留俄中国学生日益增多

哈通社阿斯塔纳８月１１日电 据俄罗斯媒体报道，越来越多中国留学生考入俄罗斯大学，他们大多是被相对低廉的学费和较不激烈的入学竞争力所吸引。

俄罗斯卫星网引述俄罗斯《新闻报》报道称，到俄罗斯念书的外国留学生在两年内从22万名增至27万名，占俄罗斯大学生总数的5%。



对俄罗斯高等学府兴趣最大的是中国留学生。据俄教育部统计，2014至2015年在俄大学念书的中国留学生从1万6385名增至1万8269名，高于从印度和其他独联体以外国家赴俄留学的人数。



该报道指出，首先吸引中国留学生的是俄罗斯的教育费用。俄罗斯的学费目前比中国低，也比欧美国家大学的学费平均水平低许多。



另一个原因是较不激烈的入学竞争力。俄罗斯大学大多提高了外国留学生的份额，以弥补1990至2000年形成的人口问题所导致的国内学生招收不足。



据报道，中国留学生一般考入技术专业及人文专业。例如，圣彼得堡国立理工大学最热门的专业是建筑、机械制造、纳米电子学和资讯科技业。在俄罗斯人民友谊大学，中国留学生一般选择的是语文系、语言系和经济系。新西伯利亚国立大学、阿尔泰和伊尔库斯克大学的精密科学系则最受欢迎。